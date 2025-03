Unbekannter zerkratzt geparktes Auto

Die Polizei Donauwörth bittet um Zeugenhinweise, die zur Klärung einer Sachbeschädigung führen: Im Zeitraum zwischen Freitag, 21. März, 22 Uhr, und Samstag, 22. März, 11.45 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person den Lack eines in der Tiemostraße in Wolferstadt geparkten, schwarzen BMW der 1er-Serie. Der Täter verwendete ein spitzes Werkzeug aus Metall. Dadurch entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeugenhinweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis