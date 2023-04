Vermisster Jugendlicher wird in Wolferstadt von der Polizei gefunden

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht wie vereinbart nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei fand ihn alkoholisiert in Wolferstadt.

Die Polizei hat einen betrunkenen Jugendlichen in Wolferstadt ausfindig gemacht, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht wie vereinbart zu seinen Eltern zurückgekehrt ist. Der 17-Jährige sollte 3.15 Uhr von einer Geburtstagsfeier nach Hause zurückkehren. Nachdem sich mehrere Polizeistreifen auf den Weg machten, konnte der alkoholisierte Mann schließlich im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in Wolferstadt aufgegriffen und unversehrt an die Eltern übergeben werden. (AZ)