Verschiedene Varianten für Kita-Erweiterung in Wolferstadt

Plus Der Gemeinderat in Wolferstadt beschäftigt sich ausführlich mit den Möglichkeiten, weitere Krippenplätze zu schaffen.

Um genügend Platz für Krippenkinder zu haben, muss die Kita in Wolferstadt erweitert werden. Dies zeichnet sich – wie bereits gemeldet – ab. Bereits im kommenden Jahr reichen die Plätze in der bestehenden Kinderkrippen-Gruppe nicht mehr aus. Nun befasste sich der Gemeinderat ausführlich mit dem Thema.

Neben den Ratsmitgliedern waren in der Sitzung auch Architektin Petra Haindl, Claudia Wernhard (Landratsamt), die Kindergartenleitung und Vertreter des Elternbeirats anwesend. Nach Auskunft von Bürgermeister Philipp Schlapak präsentierte die Architektin die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie. Demnach gebe es verschiedene Möglichkeiten, um die notwendigen Räumlichkeiten für eine weitere Kinderkrippen-gruppe zu schaffen. Zum Beispiel könnte die derzeitige Krippe baulich erweitert werden. Oder der Mehrzweckraum könnte für diesen Zweck hergenommen werden, müsste dann aber neu (an)gebaut werden.