Wolferstadt

Wolferstadt diskutiert über einen möglichen Solarpark

Plus Ein Landwirt möchte bei Wolferstadt eine große PV-Anlage bauen. Außerdem gibt es Überlegungen für ein Wärmenetz.

Von Wolfgang Widemann

Das Thema Energie ist in den Kommunen allgegenwärtig. So auch in Wolferstadt. Dort befasste sich der Gemeinderat mit drei Punkten: einer Anfrage für einen großen Solarpark, einem möglichen Wärmenetz und eventuellen Sparmaßnahmen.

