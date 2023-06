Wolferstadt feiert 50 Jahre Partnerschaft mit Sornay

Die Gemeinden Wolferstadt und Sornay feiern das 50-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft mit einem Festwochenende. Eine Eiche wird gepflanzt.

„Wir müssen die einzigartigen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich gut pflegen.“ So hieß es vor Kurzem aus dem deutschen Außenministerium. Dass sie dieser Empfehlung gerne nachkommen, haben jetzt die Wolferstädter mit ihrer Feier „50 Jahre Austausch Sornay– Wolferstadt“ bewiesen, konnten sie doch mit einem reichhaltigen Programm nicht nur ihre Gäste begeistern, sondern auch ihre langjährige Beziehung zur Gemeinde Sornay im Departement Saône-et-Loire neu beleben.

Wenn sich auch die Anfahrt – nicht wie auf dem frisch angebrachten Schild am Dorfplatz „Sornay 656 km“ angezeigt – aufgrund äußerer Umstände doch erheblich vergrößert hatte und damit hinauszog, tat dies dem mit großer Sorgfalt vorbereiteten Festprogramm von Ingrid Engelhardt und Matthias Aurnhammer keinen Abbruch. In den festlich geschmückten Räumlichkeiten der Gemeinde bemühte sich Bürgermeister Philipp Schlapak, mit einer herzlichen Begrüßung im Beisein der Gastfamilien den Festivitäten einen gelungenen Einstieg zu geben. Dem kleinen Festakt am Bergschreinerhof gab der Musikverein mit dem Abspielen der Nationalhymnen zwischen den Redebeiträgen eine besondere Note.

Zwei Gemeinden in inniger Verbundenheit und Harmonie

Die Kapelle umrahmte auch den Empfang mit einem Programm, das für einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend sorgte. Sowohl Bürgermeister Schlapak als auch sein französischer Kollege Patrice Marlin waren voll des Lobes ob der fünf Jahrzehnte andauernden echten und tiefen Freundschaft, inniger Verbundenheit und Harmonie, die trotz der Sprachbarrieren von Herzen komme und wie eine „Goldene Hochzeit“ gefeiert werden müsse. Die Gemeindeoberhäupter verbanden ihre Ausführungen gerade im Hinblick auf die derzeitige politische Konstellation auch mit dem Wunsch, in Zukunft freundschaftlich verbunden zu bleiben.

Für den „Freundschaftskreis Frankreich“ ergriff Matthias Aurnhammer das Wort und für das „Partnerschaftskomitee Sornay“ Guy Mathy. Sie dankten unter anderem auch den Persönlichkeiten und Gastfamilien, die diese gegenseitigen Begegnungen über Jahre mittrugen und ermöglichten. Mit einem Fotobuch und einer Diaschau rückblickend auf die Geschichte der gegenseitigen Begegnungen bedankten sich die Wolferstädter bei ihren Gästen, die sich wiederum mit einer zum Anlass selbst gestalteten Tasche, gefüllt mit regionalen Produkten, revanchierten.

Eine Rundfahrt am Samstag führte vorbei an Treuchtlingen mit der Kriegsgräberstätte Nagelberg über die europäische Wasserscheide und die Wülzburg bei Weißenburg, die im Ersten Weltkrieg als Gefangenenlager für die Franzosen diente und in der auch der spätere französische Präsident Charles de Gaulle interniert war. Ziel der Tour war der Brombachsee. Bei einer sich anschließenden Fahrt mit dem Wolferstädter Bürgermeister durch die Gemeinde erregte vor allem die etwa 600 Jahre alte Linde im Ortsteil Rothenberg die Aufmerksamkeit.

Eine Eiche als Symbol des Wachstums und der Beständigkeit

Der Höhepunkt an diesem Tag war allerdings das Pflanzen einer Eiche aus dem Gemeindewald als „Symbol des Wachstums und der Beständigkeit“ auf dem Dorfplatz. Dabei legten auch die Anwesenden Hand an und halfen kräftig mit. Zur abendlichen Sonnwendfeier am Schulhof, an dem sich viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Dorf einfanden, überraschten die Gäste mit einem Weinfass, extra für diesen Anlass geschaffen und gefüllt mit einem „Pinot Noir aus der Bourgogne“, sodass viele Besucher bei der Verköstigung durch den Musikverein lange aushielten.

Mit einem Familiengottesdienst, der auch die französischen Gäste ansprach, und einem Mittagessen in einer örtlichen Gaststätte neigte sich nach einer Einlage der “Mertinger Goaßlschnalzer“ eine wieder recht eindrucksvolle Begegnung am Sonntag dem Ende zu. Nach dem Lied „Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr …“ und vier Dorfplatzrunden verabschiedeten sich dann die Gäste wieder in Richtung Heimat.