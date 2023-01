Wolferstadt

vor 57 Min.

Wasserleitung für Steinbühl und Radweg: Das plant Wolferstadt

Der Weiler Steinbühl in der Gemeinde Wolferstadt soll eine neue Trinkwasserleitung erhalten. Zudem soll ein Radweg durch den Ort gebaut werden.

Plus Der Wolferstädter Ortsteil Steinbühl hat ein Problem mit der Trinkwasserversorgung. Die Gemeinde möchte auch endlich einen Radweg bauen.

Von Wolfgang Widemann

Der Gemeinderat in Wolferstadt möchte möglichst in diesem Jahr zwei Projekte starten, die auf den ersten Blick nichts gemein haben, jedoch voneinander abhängen. Zum einen geht es um die Trinkwasserversorgung des Ortsteils Steinbühl, zum anderen um den Radweg von Wolferstadt in Richtung Wemding.

