Wolferstadt

11:54 Uhr

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Wolferstadt

Heftig gekracht hat es am frühen Morgen des Silvestertages in Wolferstadt.

Artikel anhören Shape

Bei einem heftigen Unfall in Wolferstadt am Silvestermorgen werden zwei Menschen verletzt. Die Feuerwehr rückt mit über 30 Mann an.

Einen heftigen Unfall hat es am frühen Morgen des Silvestertages in Wolferstadt gegeben. Ein 21-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Sprinter in Wolferstadt von der Döckinger Straße nach links auf die Weilheimer Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 40-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto die vorfahrtsberechtigte Weilheimer Straße in Richtung Westen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Frontalzusammenstoß in Wolferstadt: Polizei schätzt Schaden auf 10.000 Euro Beide erlitten laut Polizei Donauwörth mehrere Prellungen im Brustbereich und wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Durch den Frontalzusammenstoß wurde bei beiden Fahrzeugen der komplette Frontbau beschädigt; der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die freiwillige Feuerwehr aus Wolferstadt war mit 32 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

Themen folgen