Wollte Regenschirm aufspannen: Radfahrer kracht bei Unfall in anderes Fahrzeug

Ein Radfahrer hat am Montag in Oberndorf einen Unfall gebaut. Der 21-Jährige fuhr gegen 12.10 Uhr auf einem Feldweg im Bereich der Eggelstetter Straße. Aufgrund des einsetzenden Regens spannte er während der Fahrt seinen Schirm auf und übersah dadurch ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug.

Der 21-jährige, der keinen Fahrradhelm trug, prallte ungebremst gegen das Heck des Wagens und durchbrach die Heckscheibe. Dabei zog er sich eine Schnittwunde am Hals zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachten ihn Rettungskräfte leicht verletzt ins Krankenhaus nach Donauwörth. Am Fahrrad und an dem Fahrzeug entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)