Vier neue Zebrastreifen in Rain? - Die Freien Wähler stellen Antrag im Stadtrat.

Vier neue Zebrastreifen in Rain, sowie Tempo 30 in der Hauptstraße: Das möchte die Stadtratsfraktion der Freien Wähler (Florian Riehl und Stefan Degmayr) erreichen und hat dazu einen Antrag gestellt, der jetzt im Stadtrat verlesen wurde. Neu ist das Thema von Querungshilfen an stark befahrenen Straßen in Rain nicht. Bereits 2008 und 2012 hatten andere Parteien - laut Information der FW - diese Diskussion angestoßen. Gesetzliche Vorgaben machten eine Realisierung damals allerdings nicht möglich. Doch nun haben sich die Voraussetzungen geändert.

Das sollen die Standorte der Zebrastreifen sein

„Durch die Novelle der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung vom 3. April 2025 sollte dies, auch ohne entsprechendes Aufkommen an Fußgängern und Autos, möglich sein“, beschreiben die FW im Antrag. Die Fraktion regt daher an, hier Zebrastreifen anzubringen:

Vom Pfarrzentrum zum Schlefengäßchen,

zwischen Burggasse und Schlossstraße,

beim Friedhof über die Münchner Straße,

in der Neuburger Straße zwischen Klausenbrunnenweg und Oberem Kirschbaumweg.

Darüber hinaus wollen die FW, dass Verkehrsteilnehmer ihr Fahrttempo in der Hauptstraße auf 30 Stundenkilometer drosseln müssen. Und zwar im Abschnitt zwischen Hausnummer 2 und Schwabtor.

Tempo 30 in allen Wohngebieten - nicht aber in der Hauptstraße

Die Verwaltung der Stadt Rain erinnert dazu an ein Schreiben der PWG-Fraktion vom 29. September 2021. Sie hatte damals bereits einen Antrag gestellt, Tempo-30-Zonen in der Stadt Rain auf alle Wohngebiete, Mischgebiete mit Wohnbebauung sowie auf den gesamten Altstadtbereich der Hauptstraße auszudehnen. Der Verkehrsausschuss hatte am 16. April 2024 - so die Verwaltung - folgendes Verfahren festgelegt:

• Die Verwaltung soll die Zone-30-Regelung Schritt für Schritt im Stadtgebiet vornehmen und zwar unter Beteiligung der Anwohner. Der Stadtrat soll davon informiert werden.

• In der Hauptstraße allerdings soll sich zunächst nichts an der Geschwindigkeit ändern. Da in einer Zone 30 grundsätzlich die Regel „Rechts vor Links“ gilt, würden in der Hauptstraße Gefahrenstellen an den einmündenden Straßen entstehen, die plötzlich vorfahrtsberechtigt wären. Laut Verwaltung hat die Polizei Rain keine nennenswerten Unfallzahlen, sodass ein Tempolimit mit Blick darauf nicht gerechtfertigt wäre. Zudem habe die Hauptstraße Durchgangscharakter. Deshalb müsste das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde eine Geschwindigkeitsbegrenzung genehmigen. Es lehnt jedoch die Anfrage der Stadtverwaltung Rain „entschieden ab“ - eben aus dem Grund der entstehenden Vorfahrtsänderung mit den verbundenen Gefahren.

Der aktuelle Antrag der Freien Wähler wurde in den Verkehrsausschuss verwiesen. Dort soll er diskutiert werden. (wüb/AZ)