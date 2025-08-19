Icon Menü
Zehn Jahre nach Merkels Satz: Flüchtlingskrise im Donau-Ries-Kreis bewältigt?

Landkreis Donau-Ries

Zehn Jahre nach Merkels "Wir schaffen das" - hat es der Donau-Ries-Kreis geschafft?

Zehn Jahre nach Angela Merkels Satz „Wir schaffen das“ stellt sich die Frage, wie und ob der Donau-Ries-Kreis die Flüchtlingskrise bewältigt hat.
Von Thomas Hilgendorf
    • |
    • |
    • |
    Herbst 2015 in Donauwörth: Direkt nach der Ankunft erhielten die hungrigen Flüchtlinge von Helfern eine warme Mahlzeit in der Mensa der Berufsschule.
    Herbst 2015 in Donauwörth: Direkt nach der Ankunft erhielten die hungrigen Flüchtlinge von Helfern eine warme Mahlzeit in der Mensa der Berufsschule. Foto: Andreas Schopf

    In der Heilig-Kreuz-Straße in Donauwörth konnte man vor zehn Jahren Weltpolitik beobachten. Beinahe Tag für Tag kamen hier Menschen aus den Krisenregionen dieser Welt an. Aus Syrien, Afghanistan, aus nord- und zentralafrikanischen Staaten sowie vom Balkan. Einige als Bürgerkriegsflüchtlinge, andere schlicht in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Im Sommer 2015 prägte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Satz „Wir schaffen das“ in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise die politische Debatte. Die Kreise und Kommunen hatten seit 2015 viel zu tun mit der Migrationsthematik. Was ist geblieben? Haben „wir es geschafft“ im Landkreis Donau-Ries?

