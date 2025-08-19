Landkreis Donau-Ries Zehn Jahre nach Merkels "Wir schaffen das" - hat es der Donau-Ries-Kreis geschafft?

Zehn Jahre nach Angela Merkels Satz „Wir schaffen das“ stellt sich die Frage, wie und ob der Donau-Ries-Kreis die Flüchtlingskrise bewältigt hat.