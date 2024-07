Ein Zehnjähriger hat am Donnerstag in Donauwörth mit einer Aktion in einem Drogeriemarkt einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Eine Kundin in dem Geschäft bemerkte, dass der Bub eine Plastikverpackung aufriss und die darin enthaltene Zahnseide stahl. Die Beamten übergaben den Schüler, der noch strafunmündig ist, seinen Eltern. (AZ)

