Über 300 Jugendliche sind beim Zeltlager in Wolferstadt im Einsatz

Über 300 Jugendliche aus dem Landkreis Donau-Ries kamen am vergangenen Wochenende zum traditionellen Zeltlager der Jugendfeuerwehren in Wolferstadt zusammen. Trotz eines kurzen Regenschauers zu Beginn starteten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gut in das abwechslungsreiche Wochenende – geprägt von Teamgeist, Engagement und Lagerfeuerromantik.

Bereits am Freitag reisten die Jugendgruppen mit ihren Betreuern auf den Zeltplatz nahe des Sportgeländes an. Nach dem Aufbau der Zelte wurden die Versorgungsstrukturen eingerichtet – inklusive Pools zur Abkühlung bei den sommerlichen Temperaturen. Am Abend eröffnete Kreisjugendfeuerwehrwart Markus Meyr das Lager offiziell. Anschließend entzündeten Kreisbrandrat Heinz Mayr und Kreisbrandinspektor Alexander Bock feierlich das Lagerfeuer. Auch Bürgermeister und Schirmherr Philipp Schlapak hieß die Teilnehmer im Namen der Gemeinde herzlich willkommen. Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Verpflegung der Johanniter-Unfallhilfe war für das leibliche Wohl zuständig und sorgte das gesamte Wochenende dafür, dass der Feuerwehrnachwuchs gestärkt in die zahlreichen Aktivitäten starten konnte.

Die Jugendgruppen bauten gemeinsam mit ihren Betreuern die Zelte auf. Foto: Thomas Gehring

Zeltlager der Jugendfeuerwehr in Wolferstadt: Nachwuchs legt Jugendleistungsprüfung ab

Der Samstag begann früh: Der Feuerwehrnachwuchs wurde stilecht mit einem Weckruf per Martinshorn aus den Federn geholt. Anschließend zogen die Jugendlichen, begleitet vom Musikverein Wolferstadt, in einem Festzug durch den Ort zum Wettbewerbsplatz. Dort trat der Nachwuchs zur bayerischen Jugendleistungsprüfung an. Sie umfasst grundlegende feuerwehrtechnische Tätigkeiten gemäß der Feuerwehr-Dienstvorschrift, auf die sich die Jugendlichen zuvor intensiv vorbereitet hatten. Die Schiedsrichter der Kreisbrandinspektion beobachteten die Prüflinge kritisch und bewerteten deren Leistung. 172 Teilnehmer legten die Prüfung erfolgreich ab und bekamen ihre verdienten Leistungsabzeichen von der stellvertretenden Landrätin Claudia Marb und Kreisbandrat Heinz Mayr überreicht.

Über 300 Jugendliche aus dem gesamten Landkreis Donau-Ries kamen am vergangenen Wochenende zum traditionellen Zeltlager der Jugendfeuerwehren in Wolferstadt zusammen. Foto: Thomas Gehring

Auf die Arbeit folgte dann Vergnügen: Bei hochsommerlichen Temperaturen kam am Nachmittag richtige Lagerstimmung auf. Der zweite Abend begann mit einem feierlichen Wortgottesdienst in der angenehm kühlen Kirche St. Martin, zelebriert von Ortspfarrer Volker Kurz und musikalisch begleitet vom Chor Cantaris.

Beim Zeltlager blickt die Jugendfeuerwehr Wolferstadt auf ihr 25-jähriges Bestehen zurück

Ein besonderer Moment des Wochenendes war der Rückblick auf das 25-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Wolferstadt. Kommandant Hubert Gehring dankte den Gründungsvätern und ehemaligen Jugendwarten für ihren langjährigen Einsatz. Auch die Vertreter der Kreisbrandinspektion überbrachten ihre Glückwünsche. Den Ausklang bildete ein gemütlicher Abend am Lagerfeuer mit Musik von DJ Stephan, der für ausgelassene Stimmung sorgte.

Ein Wochenende übernachtete der Feuernachwuchs im Zeltlager in Wolferstadt. Foto: Thomas Gehring

Am Sonntag stand der sportlich-spielerische Höhepunkt des Zeltlagers auf dem Programm: die Lagerolympiade. Beim Stationslauf entlang der Waldränder konnten die Gruppen Teamgeist und Geschick unter Beweis stellen. Die Jugendfeuerwehr Zirgesheim holte sich erneut den begehrten Wanderpokal und verteidigte damit erfolgreich ihren Titel.

Zum Abschluss bedankten sich Alexander Bock und Markus Meyr bei allen Beteiligten – insbesondere bei der SEG der Johanniter-Unfallhilfe, der Freiwilligen Feuerwehr Wolferstadt und den Rettungsdiensten – für ihre tatkräftige Unterstützung und engagierte Betreuung.