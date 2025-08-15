Zeuge gibt Hinweis: Unfallflucht in Wemding

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag in Wemding gekommen. Ein 61-Jähriger parkte seinen weißen Nissan gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße bei der dortigen DHL-Packstation und ging zum Einkaufen. Als er gegen 14 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, sprach ihn ein Mann an.

Dieser hatte offenbar beobachtet, wie ein älterer Herr mit seinem blauen Pkw beim Ausparken gegen das Auto des 61-Jährigen fuhr. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!