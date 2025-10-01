Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Zeugen gesucht: Fahrer eines schwarzen Mercedes nach Unfall geflüchtet!

Kaisheim

Unbekannter baut Unfall mit schwarzem Mercedes und flüchtet

De Polizei Donauwörth bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu dem gesuchten Fahrer machen?
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Donauwörth sucht den Fahrer eines schwarzen Mercedes. Der Unbekannte hatte am Dienstagnachmittag Unfallflucht begangen.
    Die Polizei Donauwörth sucht den Fahrer eines schwarzen Mercedes. Der Unbekannte hatte am Dienstagnachmittag Unfallflucht begangen. Foto: David Inderlied/dpa, Symbolbild

    Die Polizei Donauwörth sucht einen Unfallfahrer, der sich nach einem Crash mit der Leitplanke vom Unfallort entfernte. Der Unbekannte wurde von Zeugen beobachtet, wie er am Dienstagnachmittag, 30. September, gegen 16.30 Uhr mit seinem schwarzen Pkw Mercedes auf der Bundesstraße 2 zwischen Kaisheim und Donauwörth alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Er prallte in die Leitplanke und richtete dort Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro an. Er fuhr weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Daher leitete die Polizei nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren – momentan gegen unbekannt – ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die PI Donauwörth zu wenden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden