Unbekannter baut Unfall mit schwarzem Mercedes und flüchtet

Die Polizei Donauwörth sucht einen Unfallfahrer, der sich nach einem Crash mit der Leitplanke vom Unfallort entfernte. Der Unbekannte wurde von Zeugen beobachtet, wie er am Dienstagnachmittag, 30. September, gegen 16.30 Uhr mit seinem schwarzen Pkw Mercedes auf der Bundesstraße 2 zwischen Kaisheim und Donauwörth alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Er prallte in die Leitplanke und richtete dort Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro an. Er fuhr weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Daher leitete die Polizei nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren – momentan gegen unbekannt – ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die PI Donauwörth zu wenden. (AZ)

86687 Kaisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis