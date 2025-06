Auto zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

In der Wolferstädter Straße in Wemding ist am Samstag zwischen 14.30 und 21 Uhr ein Auto mutwillig beschädigt worden. Die 59-jährige Geschädigte, die ihr Auto am Nachmittag am Waldseebad abgestellt hatte, stellte bei ihrer Rückkehr am Abend einen langen Kratzer auf der Beifahrerseite fest. Der Schaden scheint durch einen spitzen Gegenstand verursacht worden zu sein. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Informationen zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Donauwörth unter 0906 / 706670 zu melden. (AZ)

