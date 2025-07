Unbekannter richtet Blechschaden an und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Dienstag gegen 22.30 Uhr in Donauwörth in der Fichtenstraße ereignete. Um diese Zeit parkte dort eine 25-jährige Frau aus Donauwörth ihren Pkw in einer Tiefgarage. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an der hinteren rechten Tür fest. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass die Insassen eines neben dem Pkw geparkten Fahrzeugs möglicherweise beim Öffnen der Fahrzeugtür den Schaden verursachten. Das Verursacherfahrzeug war allerdings nicht mehr vor Ort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0906/70667-0. (AZ)

Blechschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis