Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Donauwörth

Ein Unbekannter hat in Donauwörth am Samstagvormittag einen blauen VW Tiguan auf dem Lidl-Parkplatz in der Arthur-Proeller-Straße durch einen Unfall beschädigt. Laut Polizei rammte zwischen 9 und 12 Uhr eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den rechten Radkasten des geparkten Wagens und beschädigte diesen.

Anstatt sich zu melden, ergriff der Verursacher die Flucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)