Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug einen auf einem Supermarktparkplatz in der Hauptstraße in Rain geparkten Pkw und flüchtete ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer des grau lackierten, beschädigten Pkws, Hyundai Kona, sein Fahrzeug gegen 15.30 Uhr dort abgestellt, um zum Einkaufen zu gehen. Als er zurück kam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Heckstoßstange fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung des Unfallverursachers geben können, sind gebeten, sich unter der Telefonnummer 09090/70070 bei der Polizeiinspektion Rain zu melden. (AZ)

Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Supermarktparkplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis