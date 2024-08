Unfallflucht am Gosheimer Weiher: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Sonntag ein geparktes Auto am Gosheimer Weiher durch einen Unfall beschädigt und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine 37-Jährige gegen 13.30 Uhr ihren roten Opel Astra am Parkplatz bei dem ehemaligen Kiosk ab. Als die Frau um 17.15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie, dass der Frontteil massiv beschädigt war. Der Verursacher hinterließ keinerlei Kontaktdaten.

Der Schaden am Pkw der Frau beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)