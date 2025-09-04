Icon Menü
Zeugin erscheint nicht: Prozess gegen einen Polizisten aus Donauwörth platzt vor Amtsgericht Augsburg

Donauwörth/Augsburg

Zeugin erscheint nicht: Prozess gegen einen Polizisten der Inspektion Donauwörth platzt

Das Amtsgericht Augsburg muss die Verhandlung aussetzen, weil das mögliche Opfer dem Termin fernbleibt. Dessen Anwältin fordert Freispruch.
Von Wolfgang Widemann
    •
    •
    •
    Einem Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth wird vorgeworfen, eine Frau geschlagen zu haben.
    Einem Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth wird vorgeworfen, eine Frau geschlagen zu haben. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Der Vorwurf wiegt schwer: Ein Beamter der Polizeiinspektion Donauwörth soll im Frühjahr 2024 im Dienst eine Frau geschlagen und verletzt haben. Der Fall beschäftigte am Donnerstag das Amtsgericht Augsburg. Zu einem Urteil kam es aber nicht. Der Prozess platzte, weil eine Beteiligte nicht erschien. Jedoch äußerte sich die Verteidigerin des 39-Jährigen gegenüber unserer Redaktion.

