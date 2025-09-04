Zeugin erscheint nicht: Prozess gegen einen Polizisten der Inspektion Donauwörth platzt

Der Vorwurf wiegt schwer: Ein Beamter der Polizeiinspektion Donauwörth soll im Frühjahr 2024 im Dienst eine Frau geschlagen und verletzt haben. Der Fall beschäftigte am Donnerstag das Amtsgericht Augsburg. Zu einem Urteil kam es aber nicht. Der Prozess platzte, weil eine Beteiligte nicht erschien. Jedoch äußerte sich die Verteidigerin des 39-Jährigen gegenüber unserer Redaktion.
Donauwörth/Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden