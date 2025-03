Zeugin beobachtet Unfallflucht auf Parkplatz

Dank einer Zeugin hat die Polizei am Dienstag in Donauwörth wohl eine Unfallflucht klären können. Um 10.30 Uhr prallte ein zunächst Unbekannter mit seinem roten SUV vor einer Bäckerei am Wörnitzcenter in der Sallingerstraße gegen den Fahrradträger eines geparkten Mitsubishi. An diesem entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Eine Zeugin konnte sich das Kennzeichen des Pkw des Verursachers aufschreiben, bevor sich dieser unerlaubt entfernte.

Die Frau informierte den Halter des beschädigten Mitsubishi. Die Polizei konnte in der Folge einen 69-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Gegen diesen wurde Strafanzeige erstattet. Die namentlich bislang unbekannte Zeugin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Inspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)