Auto zerkratzt: Ein Fall von Vandalismus

In den vergangenen Tagen kam es in der Schenkensteiner Straße in Zirgesheim zu einem Vandalismusfall an einem geparkten Auto. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzte dort ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand den geparkten VW Golf eines 49-Jährigen an allen vier Türen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 3000 Euro. Beamte der PI Donauwörth nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen unbekannt auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Inspektion zu wenden. (AZ)