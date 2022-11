Der schnellste Verkehrssünder war innerorts mit Tempo 86 unterwegs

Die Verkehrspolizei Donauwörth hatte in Zirgesheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei gab es viel zu beanstanden.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth führten am Mittwoch von 7.55 bis 13 Uhr eine Innerortsmessung auf der Deutschordensstraße im Donauwörther Stadtteil Zirgesheim durch. In diesem Zeitraum passierten 373 Fahrzeuge die nur in Richtung Donauwörth aufgebauten Sensoren der Geschwindigkeitsmessanlage. Erlaubt sind dort maximal 50 Stundenkilometer. Eine hohe Quote von über sechs Prozent musste dabei mit 65 Stundenkilometer und mehr „geblitzt“ werden. Elf Fahrer werden im Nachgang mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung bis 55 Euro rechnen müssen, zwölf mit einer Anzeige samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister und einer mit einem zusätzlichen Fahrverbot. Der negative Höchstwert lag hier innerorts bei 86 Stundenkilometer. Dabei werden 260 Euro Bußgeld plus Auslagen und Gebühren, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot die Folge sein. (AZ)

