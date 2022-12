Mann fährt mit seinem Auto bei Zirgesheim in den Graben

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen am späten Freitagabend zwischen Zirgesheim und Schäfstall im Straßengraben gelandet. Dabei war er laut Polizei alkoholisiert.

Am späten Freitagabend ist ein 61-Jähriger mit seinem Auto zwischen Zirgesheim und Schäfstall in den Straßengraben gefahren. Ein anderer Verkehrsteilnehmer bemerkte das Fahrzeug im Straßengraben. Dessen Fahrer versuchte offensichtlich seinen Wagen aus dem Straßengraben herauszubringen und setzte das Auto dabei mehrmals vor und zurück. In der Zwischenzeit kam ein weiterer Mann dazu, der auch die Polizei verständigte. Gegenüber der Streife bestritt der 61-Jährige dann, sein Fahrzeug in den Straßengraben gelenkt zu haben.

Offensichtlich betrunkener Mann verweigert Alkoholtest

Die anwesenden Zeugen konnten ihn jedoch klar als Fahrer des Autos benennen. Nachdem der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wollten die Beamten einen Alkoholtest machen. Diesen verweigerte der Mann allerdings. Anschließend wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sowie ein Fremdschaden konnten von den Polizisten ausgeschlossen werden. (AZ)