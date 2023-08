Massiver Blitzschlag fährt in die Kapelle am Wichtelesberg bei Donauwörth

Plus Die Herz-Jesu-Kapelle bei Zirgesheim wird durch einen Blitz teilweise zerstört. Ein sogenannter "Stabiler Dröhner" beschädigt Dach und Decke des Bauwerks stark.

In der Nacht zum Sonntag wurden Anwohner des Südhangs der Parkstadt ziemlich genau um 2.57 Uhr jäh aus dem Schlaf gerissen. Ein heftiger Blitzschlag krachte mit ohrenbetäubendem Knall durch das Dach der nahelegenen Herz-Jesu-Kapelle von Zirgesheim und brachte diese damit teilweise zum Einsturz.

Die Energie des Blitzes war enorm und entsprach einer Stärke von circa 79 Kiloampere. Das ist laut Onlineportal "Kachelmannwetter" doppelt so stark wie ein durchschnittlicher Blitz, ähnlich dem Phänomen eines Kugelblitzes und wird namentlich als „Stabiler Dröhner“ kategorisiert. Dies entspricht der Stufe vier von fünf Blitzeinstufungen.