Polizei erwischt 17 Temposünder in Zirgesheim

Bei einer Kontrolle in Zirgesheim erwischt die Polizei einige Temposünder. Was diesen nun droht.

Die Verkehrspolizei hat am Montag bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Zirgesheim 17 Verkehrsteilnehmer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Das Radargerät war von 7.46 bis 12.45 Uhr in der Ortsdurchfahrt (Staatsstraße) auf der Fahrbahnseite in Richtung Donauwörth platziert. Knapp 400 Fahrzeuge passierten die Stelle. Elf der Raser kommen mit einem Verwarnungsgeld davon, sechs müssen mit einer Anzeige samt Bußgeld (bis zu 115 Euro) und einem Punkt in Flensburg rechnen. Der gemessene Top-Wert lag bei 73 Stundenkilometern. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch