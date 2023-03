Polizei stoppt angetrunkenen Autofahrer in Zirgesheim

Die Polizei hat in Zirgesheim einen Pkw-Fahrer erwischt, der unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Die Polizei hat am Montagabend in Zirgesheim einen angetrunkenen Autofahrer erwischt. Der 45-Jährige fiel den Beamten bei einer Verkehrskontrolle auf. Er roch nach Alkohol. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Mann muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. (AZ)