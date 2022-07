Seit 50 Jahren heben die Segelflieger am Stillberghof ab

Einst wurde aus einer Wiese ein Segelflugplatz. Seitdem ist das Gelände nicht nur ein sportliches Leistungszentrum, sondern auch ein beliebtes Ausflugsziel.

Die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth feiert Jubiläum. Mittlerweile aktiv als fusionierte SFG Donauwörth-Monheim, besteht sie bereits seit mehr als 70 Jahren. Die Anfangsjahre verbrachte der Club zunächst auf verschiedensten Fluggeländen der Region, Anfang der 1970er-Jahre zuletzt zwischen Donau und Killischwaige in Tapfheim. Dort machte dem Club das ständige Hochwasser zu schaffen, sodass sich der damalige Vorsitzende Karl Köckeis erneut auf die Suche nach einem geeigneteren Ausgangspunkt machte und auf dem Stillberg fündig wurde.

Wie sich der Segelflugplatz im Laufe der Jahre verändert hat

Nach mehr als zwei Jahren Vorbereitungszeit erteilte die Luftfahrtbehörde 1972 die luftrechtliche Genehmigung für den Betrieb eines Segelfluggeländes und die ersten Rodungsarbeiten für die Piste begannen. Die ersten Flüge mussten bis 1973 warten, zwei Jahre später wurde die Flugzeughalle fertiggestellt und kurz darauf das Vereinsheim. Eine Werkstatt folgte 1984.

Erst Anfang der 2000er wurde der Flugplatz an das öffentliche Strom- und Trinkwassernetz angeschlossen – mittlerweile ist die Startbahn über die gesamte Länge des Flugplatzes befestigt und eine zweite Einstellhalle beherbergt Anhänger und sonstiges Gerät. Die beiden seit Beginn des Stillberghof-Betriebs am Platz ansässigen Vereine SFG Donauwörth und SFG Monheim fusionierten 2010. Sportlich gesehen haben die Donauwörther Luftsportler ihre Stadt kontinuierlich geprägt und in Süddeutschland bekannt gemacht – zunächst durch den seit 1975 jährlich ausgetragenen Stillberghof-Segelflug-Wettbewerb mit bis zu 40 teilnehmenden Flugzeugen, ab 2009 dann durch den Aufstieg in die erste Segelflug-Bundesliga.

Kürzlich feierten die SFG-Mitglieder das 50-jährige Bestehen ihres Flugplatzes. Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré gratulierte persönlich; die Stadt unterstützt den Verein gemeinsam mit der Stadt Monheim und der Sparkasse Donauwörth mit einer Spende.