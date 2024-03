Spiegel gegen Spiegel: Unfallflucht auf der Donautalstraße

Auf der Staatsstraße zwischen Zirgesheim und Altisheim passiert am Donnerstag ein Unfall. Der Verursacher flüchtet.

Auf der Donautalstraße zwischen Zirgesheim und Altisheim sind sich am frühen Donnerstagabend zwei Autos zu nahe gekommen. Deshalb passierte in Unfall. Der Verursacher flüchtete.

Opfer ist laut Polizei eine 39-Jährige, die mit ihrem weißen Opel Astra um etwa 18.20 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Altisheim fuhr. Etwa 500 Meter vor dem Schweizerhof kam der Frau ein Wagen entgegen. Dessen Fahrer geriet über die Straßenmitte, sodass die linken Außenspiegel der beiden Autos zusammenprallten. Am Pkw der Frau, die zwei Beifahrer mit im Fahrzeug hatte, entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der andere Verkehrsteilnehmer kümmerte sich nicht weiter darum und fuhr davon.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)