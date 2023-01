Unbekannter reißt ein Verkehrsschild in Zirgesheim um

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung in Zirgesheim. Ein Bewohner verhält sich vorbildlich.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag in Zirgesheim ein Verkehrszeichen umgetreten oder umgerissen. Ein aufmerksamer Bewohner bemerkte dies an der Kreuzung Stillbergweg/Hillerstraße. Ein "Vorfahrt achten"-Schild lag auf der Fahrbahn. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Mitteiler befestigte das Verkehrszeichen provisorisch am Zaun. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/70667-11. (AZ)