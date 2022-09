Unfall bei Zirgesheim: Autofahrer schwer verletzt

Plus Auf der Donautalstraße zwischen dem Schweizerhof und Zirgesheim verunglückt ein Autofahrer spektakulär. Rettungsdienst und zwei Feuerwehren sind im Einsatz.

Spektakulär verunglückt ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer auf der Donautalstraße zwischen dem Schweizerhof und Zirgesheim. Der 34-Jährige, der aus dem östlichen Donau-Ries-Kreis stammt, war gegen 14 Uhr in Richtung Donauwörth unterwegs.