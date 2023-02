Wohnzimmerbrand in Zirgesheim nach Funkenflug

Im Donauwörther Stadtteil Zirgesheim hat es Dienstagnachmittag gebrannt - die Feuerwehr war mit großem Aufgebot vor Ort.

In dem Wohnzimmer eines Hauses in der Gronerstraße in Zirgesheim hat es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr gebrannt. Vermutlich, so Stadtbrandinspektor Alexander Zobel, war es zu einem Funkenflug beziehungsweise einem Glutaustritt aus dem Feuerofen gekommen. Vor dem Ofen sei Holz gelagert gewesen. Zwei Bewohner des Anwesens seien dem Rettungsdienst übergeben worden. Die Bewohner riefen selbst die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte. Der hatte bereits auf das Mobiliar übergegriffen. An der Bausubstanz des Hauses habe es aber dem ersten Augenschein nach keine Beschädigungen gegeben. Die Feuerwehren Donauwörth, Zirgesheim und Schäfstall waren mit 44 Kräften vor Ort, zudem der Rettungsdienst des BRK und die Polizei.

