Zündler in Monheim und Wemding legen Brände

Offenbar treiben in Monheim und in Wemding ein oder mehrere Zündler ihr Unwesen. In beiden Orten brannte es nun zum wiederholten Male. Die Feuer wurden jeweils wohl absichtlich gelegt, so die Polizei.

Am Dienstag gingen bei der Inspektion in Donauwörth gleich zwei solche Brandmeldungen ein. Gegen 14.20 Uhr bemerkten Passanten in Monheim, dass auf einer Wiese am Altweiherweg ein Holzstoß in Flammen stand. Rund 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Monheim rückten an und löschten die Flammen. Eine Selbstentzündung schließt die Polizei dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge aus. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 500 Euro.

Am Montag brannte es in Monheim schon einmal

Nur 200 Meter von diesem Ort entfernt stand - wie berichtet - tags zuvor bereits ein Holzplattenstapel in Flammen. Auch dieser Brand brach am Nachmittag aus.

In Wemding entzündete eine unbekannte Person in einem öffentlichen WC im VG-Gebäude am Marktplatz zum wiederholten Male Papierhandtücher. Aufgrund der massiven Bauweise (die Toilette befindet sich direkt im Gebäude und die Einrichtung besteht aus Edelstahl) entstand kein Sachschaden.

Wer zu den Vorfällen in Monheim und Wemding Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ, wwi)