Arverio: Zwischen Donauwörth und Augsburg ist mit Zugausfällen zu rechnen

Vom 21. November bis zum 1. Dezember werden Zugausfälle zwischen Donauwörth und Augsburg erwartet. Am Wochenende des 23. und 24. Novembers ist die Strecke dann ganz gesperrt. Wie Arverio Bayern mitteilte, führen die Erneuerungsarbeiten an der Oberleitung in Mertingen zu den Fahrplanabweichungen. Betroffen sind die Linien des RE80, RE89, RB 89 und der RB87.

Zugausfälle zwischen Donauwörtn und Augsburg: Schienenersatzverkehr steht bereit

Um die Ausfälle aufzufangen, stellt das Team von Arverio Schienenersatzverkehr am betreffenden Wochenende bereit. Ein Ersatzbus fährt zwischen 5 und 22 Uhr zweimal stündlich, um 10 und 40 nach, von Augsburg nach Donauwörth. Ab 22.10 Uhr verkehrt der Bus nur noch stündlich. In der anderen Richtung von Donauwörth nach Augsburg ist der Bus von 5 bis 22 Uhr immer um 30 nach unterwegs. Alle zwei Stunden fährt der Ersatzbus zusätzlich 5 Minuten nach der vollen Stunde. Der Fahrplan für den Schienenersatzverkehr ist auf der Homepage von Arverio bereits einsehbar. (anv)