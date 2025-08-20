Icon Menü
Zugausfälle zwischen Donauwörth und Aalen: Wichtige Infos zum Schienenersatzverkehr

Donauwörth/Nördlingen/Aalen

Arverio kündigt Zugausfälle auf der Strecke Donauwörth – Nördlingen - Aalen an

In der Nacht vom 25. auf den 26. August fallen zwischen Donauwörth und Aalen mehrere Zugverbindungen aus.
    •
    •
    •
    Zwischen Donauwörth, Nördlingen und Aalen kommt es am 25. und 26. August
    Zwischen Donauwörth, Nördlingen und Aalen kommt es am 25. und 26. August Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Auf der Strecke von Donauwörth über Nördlingen nach Aalen kommt es vom 25. auf den 26. August in den Abend- und Morgenstunden zu drei Ausfällen. Betroffen ist der RB 89. Sowohl die Fahrt von Donauwörth nach Nördlingen um 22.12 Uhr und um 23.39 Uhr als auch die von Aalen nach Nördlingen um 22.21 Uhr fällt aus.

    Fahrgäste können in dieser Zeit jedoch auf Schienenersatzverkehr umsteigen. Ein Bus verkehrt zwischen Donauwörth und Nördlingen um 21.39 Uhr und um 23.03 Uhr sowie von Aalen nach Nördlingen um 22.40 Uhr. Fahrräder können in den Bussen aus Platzgründen nicht mitgenommen werden. Grund für die Ausfälle sind Baumaßnahmen der DB InfraGO. (AZ)

