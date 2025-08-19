Zwischen Augsburg, Donauwörth und Treuchtlingen fallen im September Züge aus

Reisende müssen sich in den Nacht- und Morgenstunden vom 9. bis 12. September Juni auf Zugausfälle und Schienenersatzverkehr auf dem Streckenabschnitt Augsburg-Donauwörth-Treuchtlingen gefasst machen. Betroffen ist der RE 80, die RB 87 und die RB 89.

Von Augsburg nach Treuchtlingen fallen die Verbindungen der RE 80 ab 21.54 Uhr aus, die der RB 89 ab 22.56 Uhr und die de RB 87 ab 0 Uhr. In die andere Richtung sind fährt der RE 80 ab 22.24 Uhr und die RB 87 ab 23.26 Uhr sowie der RB von 4.15 bis 4.55 Uhr nicht mehr.

Stattdessen werden die Haltestellen zwischen Augsburg und Treuchtlingen, darunter Meitingen, Nordendorf und Donauwörth, von Bussen angefahren. Dafür richtet die Bahn Ersatzhaltestellen ein, die sich nicht alle direkt beim Bahnhof befinden. Ihren Standort findet man auf der Website von Arverio. Fahrräder können aus Platzgründen nicht mitgenommen werden. Die Fahrtzeiten der Busse weichen von den regulären Zeiten der Züge ab, den genauen Fahrplan kann man ebenfalls auf der Website von Arverio nachlesen. (AZ)