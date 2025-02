Dreifachturnhalle in Rain: Wie gehts mit dem abgewirtschafteten Bau weiter?

Mit der Dreifachturnhalle in Rain ist wahrlich kein Blumentopf mehr zu gewinnen - das wird erst recht augenfällig, seit das nagelneue Schulzentrum direkt daneben steht - modern in Konzept und Ausstattung, attraktiv und repräsentativ als Baukörper. Doch geht es ja gar nicht darum, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen, sondern lediglich, funktional und in puncto Sicherheit den Anforderungen gerecht zu werden. Und diese Standards erfüllt die 40 Jahre alte Dreifachturnhalle längst nicht mehr - das ist nichts Neues, das wurde spätestens im Oktober 2023 bei einem Ortstermin von Experten bestätigt, die eine Fülle von groben Defekten aufzeigten. Im Grunde geht es für die Verantwortlichen aktuell nur noch darum, mit allen möglichen Tricks und Kniffen einen Notbetrieb aufrecht zu erhalten, der halbwegs den Vorschriften und dem gesunden Menschenverstand entspricht.

Barbara Würmseher

Dreifachturnhalle

Mittelschulverband