Zusammenstoß in der Unterführung Auchsesheim

Zwei Autofahrer mussten in Krankenhaus. Beide Wagen haben Totalschafen in Höhe von rund 30.000 Euro

Frontalzusammenstoß in der Bahnunterführung zwischen Nordheim und Auchsesheim mit Totalschaden an zwei Autos: Am Mittwoch um 15.30 Uhr fuhr ein 66-jähriger Autofahrer von der Augsburger Straße auf die Kreisstraße DON 28 ab. An der Bahnunterführung zwischen Nordheim und Auchsesheim kam der Wagen des Mannes aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 78-Jährigen zusammen. Beide Autos erlitten durch die Kollision jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von geschätzt 30.000 Euro. Die beiden Männer kamen mit Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in die Donau-Ries-Klinik. Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Beide Autowracks mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen von Verkehrsstörungen nach dem Unfall kam es um 16.26 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden von etwa 3000 Euro, als eine 38-Jährige beim Zurücksetzten das Auto einer 27-jährigen übersah. Beide beteiligten Frauen blieben unverletzt. (AZ)