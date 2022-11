Landwirt zündet in Zusum alte Reifen an: Feuerwehreinsatz

Ein Landwirt hat im Donauwörther Stadtteil Zusum illegal Abfall entsorgt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Landwirt hat im Bereich des Donauwörther Stadtteils Zusum auf verbotene Weise Abfall entsorgen wollen. Konkret zündete er laut Polizei einen Haufen mit mehreren Altreifen an, die er loswerden wollte. Ein Spaziergänger erblickte am Samstagmittag den Rauch und verständigte die Feuerwehr. Die rückte an und löschte das Feuer neben einer Lagerhalle ab. Es entstand kein Sachschaden, jedoch droht dem Verursacher des Einsatzes nun ein saftiges Bußgeld. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. (AZ)