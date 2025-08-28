Diebe stehlen zwei Fahrräder in Donauwörth

Unbekannte habe in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet von Donauwörth zwei Fahrräder gestohlen. Eine 39-Jährige teilte mit, dass ihr am Dienstag zwischen 18.30 und 20.30 Uhr ein E-Bike der Marke Cube, Typ Hybrid Race 750, aus einer Tiefgarage in der Berger Allee entwendet wurde. Das Elektrorad hat einen Preis von rund 3500 Euro.

In der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 6 Uhr, nahm ein Unbekannter das Mountainbike eines 29-Jährigen vor einem Gebäude am Stillflecken mit. Dabei handelt es sich um ein Rad der Marke Rockrider in einem Wert von etwa 400 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)