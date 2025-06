Zwei Fahrraddiebstähle in Donauwörth

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde einer Familie aus dem Kräuterweg das blaue Kinderrad des Sohnes gestohlen. Nach eigener Suche fand die Familie das Fahrrad der Marke Marin rund 1,5 Kilometer vom Tatort entfernt wieder auf. Der Täter ist bislang unbekannt. Am Freitagvormittag wurde zudem das unversperrte graue Fahrrad einer 71-jährigen Frau an der Donaumeile entwendet. Bei dem Rad handelt es sich um ein Modell der Marke Simplon. Der Diebstahl ereignete sich innerhalb einer halben Stunde. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0906 / 70 66 70. (AZ)

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrraddiebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis