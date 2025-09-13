Icon Menü
Zwei Frauen flüchten nach verpufftem Ladendiebstahl in Donauwörth - Polizei sucht Zeugen

Donauwörth

Zwei junge Frauen flüchten nach versuchtem Ladendiebstahl

Eine aufmerksame Mitarbeiterin verhindert am Freitagabend einen Ladendiebstahl. Zwei junge Frauen flüchten letztlich ohne Diebesgut.
    Zwei junge Frauen wurden dabei erwischt, wie sie Kleidung aus einem Geschäft in Donauwörth stehlen wollten.
    Zwei junge Frauen wurden dabei erwischt, wie sie Kleidung aus einem Geschäft in Donauwörth stehlen wollten. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    In Donauwörth hat eine aufmerksame Mitarbeiterin am Freitagabend gegen 19.15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft im Neurieder Weg einen Diebstahl verhindert. Sie entdeckte abgerissene Artikelschilder in einer Umkleidekabine. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur noch zwei junge Frauen im Geschäft. Diese entleerten ihre Tüten mit dem Diebesgut und flüchteten. Der Wert der Kleidung lag bei rund 60 Euro. Eine Fahndung nach den etwa 20 Jahre alten Frauen mit langen dunklen Haaren verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 entgegen. (AZ)

