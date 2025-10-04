Icon Menü
Zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen auf B25: Lkw-Fahrer mit Bußgeld bestraft

Landkreis

Zwei Lkw-Fahrer auf der B25 deutlich zu schnell unterwegs

Bei Geschwindigkeitskontrollen sind zwei Lkw-Fahrer erwischt worden, die deutlich zu schnell unterwegs waren. Beide wurden mit Bußgeldern sanktioniert.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat in der Region zuletzt vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. (Symbolbild)
    Die Polizei hat in der Region zuletzt vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. (Symbolbild) Foto: Wolfgang Widemann

    Auf der B25 haben Polizeibeamte an zwei aufeinanderfolgenden Nächten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Nacht auf Freitag wurde gegen 0.42 Uhr ein 62-jähriger deutscher Sattelzugfahrer bei Donauwörth auf Höhe Binsberg mit 28 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld von 203,50 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

    Nur einen Tag später, am Samstag um 0.34 Uhr, stoppten die Beamten auf der B25 bei Harburg einen 29-jährigen polnischen Sattelzugfahrer, der 29 km/h zu schnell unterwegs war. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er das Bußgeld in Höhe von 203,50 Euro direkt vor Ort bezahlen. Auch für ihn wird ein Punkt im Fahreignungsregister vermerkt. (AZ)

