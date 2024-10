Junge Diebe rennen mit Handy von Mann davon

Ein Mann, der sein Mobiltelefon in Donauwörth verkaufen wollte, ist an dreiste Diebe geraten. Der Besitzer des Geräts bot dieses über ein Internet-Portal zum Verkauf an. Mit einem vermeintlichen Kaufinteressenten traf er sich am Dienstag um 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Dillinger Straße nahe der dortigen Tankstelle. Der Interessent befand sich in Begleitung eines weiteren jungen Mannes. Zur Begutachtung der Ware übergab der Besitzer das hochwertige Handy in die Hände des Interessenten. Unvermittelt rannten dieser und sein Begleiter samt Mobiltelefon in Richtung Bahnhof davon.

Beide Diebe hatten laut Polizei eine jugendliche Erscheinung und ein südländisches Aussehen. Der Größere (etwa 1,75 Meter) war mit einem weißen Trainingsanzug mit schwarzer Weste mit „EA7“-Logo bekleidet. Der Kleinere (rund 1,60 Meter groß) war gänzlich schwarz gekleidet. Wer Hinweise auf die Identität der Täter geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)