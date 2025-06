Zwei Mädchen stehlen in Bekleidungsgeschäft

In einem Bekleidungsgeschäft in der Donauwörther Reichsstraße fiel dem Verkaufspersonal am Dienstag um 11.15 Uhr auf, dass zwei Mädchen die Umkleidekabine mit weniger Kleidung verließen, als sie mit hineingenommen hatten. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden 13- und 15-Jährigen Kleidung im Wert von knapp 100 Euro entwendet hatten. Nach einer polizeilichen Anzeigenaufnahme wurden sie jeweils ihren Eltern übergeben, die von der Polizei verständigt worden waren. (AZ)

Bekleidungsgeschäft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reichsstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis