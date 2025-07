Prügelei in Gemeinschaftsunterkunft Donauwörth: zwei Verletzte

Am Montagnachmittag kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Donauwörther Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße zu einer Schlägerei zwischen zwei Bewohnern, die einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifen nach sich zog. Nach Auskunft der Beamten entwickelte sich gegen 14 Uhr ein zunächst verbaler Streit zwischen einem 31-Jährigen und einem 30-Jährigen zu einer handfesten Auseinandersetzung. In deren Folge schlug der ältere der beiden seinem Kontrahenten unter anderem mit der Faust ins Gesicht. Sicherheitskräfte der Einrichtung mussten die Männer voneinander trennen. Beide erlitten durch die Prügelei Verletzungen in Gesicht und an den Händen. Beamte der PI Donauwörth nahmen gegen beide ein Strafverfahren wegen Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung auf. (AZ)

