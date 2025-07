Parfüm-Diebe nehmen Flacons aus den Verpackungen

Zwei Ladendiebe haben am Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der „Donaumeile“ in Donauwörth drei hochwertige Parfumflacons in einem Gesamtwert von rund 320 Euro gestohlen. Die leeren Verpackungen ließen die Täter vor Ort zurück. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und wertet aktuell Videoaufzeichnungen aus. Zudem bittet die Inspektion Donauwörth um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

