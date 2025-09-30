Gemeinderat beschließt: Neue Regel für Stellplätze in Niederschönenfeld

Nach zweimaliger Diskussion hat der Gemeinderat einstimmig die Stellplatzverordnung rechtzeitig zum 1. Oktober erlassen. Zwei Stellplätze je Wohnung sind darin bei allen künftigen Bauvorhaben vorgeschrieben. Wo der Bebauungsplan eine Regelung trifft, ist diese vorrangig. Die Verordnung verlangt die Herstellung der Stellplätze; diese dürfen nicht zweckentfremdet werden.

Eine Pflicht, den Stellplatz beziehungsweise die Garage auf dem Grundstück stets zu benutzen, kann den Eigentümern dagegen nicht auferlegt werden, berichtete Bürgermeister Stefan Roßkopf nach Einholung einer Rechtsauskunft. Der Landesgesetzgeber legte die Entscheidung ab sofort in das Ermessen der Gemeinden, weshalb die Gemeinde entsprechend handelte.

So ist der Zwischenstand im Gemeindehaushalt von Niederschönenfeld

Die Abwicklung des Haushaltes 2025 sei geordnet, konstatierte Kämmerer Daniel Escher in einem Zwischenbericht über Einnahmen und Ausgaben. Die gemeinsame Heizung von Gemeindehaus mit Schützenheim, Feuerwehrhaus und Kindertagesstätte, betrieben mit Pellets, sei in Betrieb gegangen, wurde weiter berichtet.

Ein positives Feedback gaben mehrere Gemeinderäte für das neue Erscheinungsbild des monatlichen gemeindlichen Mitteilungsblattes, was Inhalt, Umfang und Aufmachung betrifft. Beklagt wurde allerdings von älteren Mitbürgern die Schriftgröße. Der Bürgermeister sagte eine Verbesserung zu.