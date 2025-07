Zwei Verletzte bei Unfall auf B2 an Parkplatz

Zwei Verletzte und zwei demolierte Autos - das ist die Bilanz eines Unfalls auf der B2 bei Bergstetten. Er passierte laut Polizei am Samstag gegen 19.10 Uhr. Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Verursacher der Karambolage war ein 54-Jähriger, der mit seinem Pkw vom Parkplatz an der Bundesstraße in Richtung Süden auf diese einfuhr. Der Mann übersah den Wagen, mit dem ein 56-Jähriger von Itzing her auf der rechten Spur nahte. Der Zusammenstoß führte zu erheblichen Schäden an den Autos. Eines von ihnen blieb nach zwei Metern stehen und war im Heckbereich in Mitleidenschaft gezogen worden. Das andere Fahrzeug kam nach etwa 20 Metern zum Stillstand und war an der Front und der rechten Seite beschädigt. Zudem brach eine Achse. Der Sachschaden summiert sich nach ersten groben Schätzungen der Polizei auf circa 8000 Euro.

Die beiden Beteiligten brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bergstetten, Buchdorf und Baierfeld sowie die Straßenmeisterei banden ausgelaufene Betriebsstoffe, regelten den Verkehr und stellten Warnschilder auf. (AZ)