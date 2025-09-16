Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls in Monheim. Wie die Polizei berichtet, passierte dieser am Montag um 13.35 Uhr.

Eine 60-Jährige wollte mit ihrem Auto von der Wemdinger Straße nach links in die Donauwörther Straße einbiegen. Dabei missachtete die Frau die Vorfahrt einer 54-jährigen, die mit ihrem Pkw auf der Donauwörther Straße unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Wagen.

Die Frauen erlitten laut Polizei leichte Verletzungen und wurden im Krankenhaus behandelt. Die demolierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 20.000 Euro. Die Polizei leitete von Amts wegen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 60-Jährige ein. (AZ)